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Genel Cerrahi Hekimi Op.Dr. Efe Karayiğen “Hastamızın sağlık durumu iyi. Hastamızın sağlığı çok iyi, ameliyat sonrası hastamızın iyileşme sürecini takip ediyoruz” dedi.

Kitlenin büyüklüğü hastada büyük rahatsızlık oluşturduğunu ve acilen ameliyat edilmesinin kararının verildiğini ifade eden Op. Dr. Efe Karayiğen şunları söyledi: “Ultrasonda yaklaşık 12-15 santimetre büyüklüğünde kitlenin karın bölgesinde oluştuğunu ve bu kitle bölgenin içini doldurarak geniş bir yer tuttuğunu tespit ettik. Detaylı bir inceleme başlattık. Hastamıza bilgisini vererek acilen ameliyat olması gerektiğini söyledik. Ameliyat kitlenin büyüklüğü nedeniyle risk taşıyordu. Ameliyatımız bir buçuk saat sürdü. Bir balonu andıran kitlenin büyüklüğü 15 cm. Bu büyüklük ve kitlenin şekli az rastlanan türden. Başarılı geçen ameliyatımızda herhangi bir organa zarar vermeden cerrahi operasyonu tamamladık. 2 gün hastanemizde takip ettikten sonra taburcu edeceğiz.”

Genel Cerrahi doktorunun göreve yeni başladığını ve başarılı ameliyatlarının devam ettiğini söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan hastayı ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini ileterek şöyle konuştu: “Hastamızı, ameliyatı sonrasında durumunun çok iyi olduğunu gördüm. Kendisine büyük geçmiş olsun diyorum. Taburcu olduktan sonra da takibini yapacağız. Genel Cerrahi hekimimiz Op.Dr. Efe Karayiğen, Hastanemizde başarılı ameliyatlarımıza bir yenisini daha ekledi kendisini tebrik ediyorum. Yozgat’ta sağlık hizmetleri konusunda en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz.”