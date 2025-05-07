Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesini yayımladı. Sınav tarihleri ve merkezleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde başvuruları tamamlayarak sözlü sınav aşamasına geçildiğini açıkladı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlık tarafından yayımlandı.

Bakanlık açıklamasında, başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındığı ve sürecin tamamlandığı belirtildi. Atama yapılacak alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylar arasından, KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavların yapılacağı merkezler ile sınav tarihleri ise önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Ayrıca tercih başvuruları ile atama ve göreve başlama süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme, sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlarla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.