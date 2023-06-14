İş Bankasının bugüne kadar 22 bin 500 çiftçiyle bir araya geldiği etkinliğe; Tarım İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, İş Bankası Sorgun Şube Müdürü Çağrı Ala, İş Bankası Bölge Müdür Yardımcısı Yakup şahin, Sorgun ilçesi muhtarları ve tarım üreticileri katıldı.

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama ekibinden Metin Yüksel Bölüm, sunumuyla finansal okuryazarlık, hasatta ödeme imkânı sunan uygun faizli tarım kredileri, TARSİM, İmece Mobil ile akıllı tarım teknolojilerini ele alarak İş Bankası’nın çiftçilere yönelik sunduğu hizmetleri anlattı.

TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Üstün, TARSİM sigorta ürününe ilişkin aktarımlarda bulunurken Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Gökçen Yakupoğlu da bitkisel üretim hususu başta olmak üzere çiftçilerin merak ettiği hususlar hakkında soru-cevap kısmıyla aktarımlarda bulundu. Haber Merkezi