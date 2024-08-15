Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Eksim Enerji AŞ'nin Yozgat'ta inşa ettiği R3 Yozgat 1 Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) elektrik şebekesine entegrasyonu için önemli bir adım attı. TEİAŞ, Çekerek ilçesinde inşa edilecek 154kV Enerji İletim Hattı'nın yapımı amacıyla kamulaştırma işlemlerine başladı.

TEİAŞ tarafından yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Karalık, Karahacılı, Demircialan, Kavakalan, Körpınar, Gökdere, Karakaya, Acecihöyük, İsaklı ve Yeniyol köylerinde toplam 140 parseldeki direk yerlerinin mülkiyet hakkı ile hattın geçeceği alanlarda ise irtifak hakkı kurulacağı bildirildi. Bu acele kamulaştırma işlemlerinin, enerji iletim hattının inşası ve rüzgar enerjisi santralinin şebekeye entegrasyonunu sağlamak için gerekli olduğu vurgulandı.

Eksim Enerji AŞ'nin Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuracağı R3 Yozgat 1 RES projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce bazı kamulaştırma işlemlerinin başlatıldığı bir projedir. Rüzgar YEKA ihalelerinde 53 kr/kWh teklif vererek kazanan Eksim Enerji AŞ'nin bu projesi, 56 MWm kurulu gücü ve 50 MWe işletme kapasitesi ile enerji sektöründe dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve enerji sektöründe büyük bir ilerleme olarak kabul ediliyor.