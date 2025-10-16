Kaybolduktan 14 yıl sonra kardeşinin ahırında cansız bedeni bulunmuştu: Adamın arkadaşı anlattı. Muharrem Kılınç kardeş tarafından kafasına kürekle vurularak öldürülmüş

Eskişehir’de 2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç’ın kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Diğer yandan Muharrem Kılınç’ın ilkokul arkadaşı, "Olayı duyunca şaşırdım. Herkes Muharrem’i Mersin'e gitti orada kayıp biliyordu" dedi.

Eskişehir Kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alan Yahnikapan Mahallesi’nde 2011 yılından bu yana kayıp olan ve 2024 yılında jandarma ekiplerine haber verilen Muharrem Kılınç’ın cansız bedeni, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri’nin titiz çalışması ve cumhuriyet savcısının teminatı ve takibi ile bulunmuştu. Muharrem Kılınç’ın ölümüyle alakalı yeni detaylar aktarıldı.

Kardeşi A.K. tarafından öldürülüp, battaniyeye sarılmasının ardından Yahnikapan Mahallesi’ndeki 90 dışkapı numaralı evin bahçesindeki ahırın temeline kazılan yarım metrelik çukura gömülen Muharrem Kılınç’ın, kafasına aldığı kürek darbesiyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Diğer yandan Muharrem Kılınç’la ilkokul arkadaşı olan Dursun Sak, hala şokta olduğunu söyleyerek, "Muharrem'le beraber ilkokulda arkadaşımız, askere beraber gittik. Bu olayı duyunca gerçekten şok olduk, köy olarak da şok olduk. Bugüne kadar böyle bir olay köyümüzde hiç yaşanmış bir şey değil. Bütün köy olarak buna hepimiz üzülüyoruz. Öldüren kardeşinin de böyle yapacağına herkes çok şaşırıyor. Biri daha baba yiğit, daha güçlü. A.K. gibi iki tanesini tek eliyle havaya kaldırır. Çok güçlüydü rahmetli. Biz gençken güreş yapardık, iki kişi yıkamazdı. O derece baba yiğit biriydi. Hep yakındık birbirimize. Düğünlerde, bayramlarda şakamız, muhabbetimiz olurdu" dedi.

Muharrem Kılınç’ın gittiği Mersin'de kayıp olduğunu bildiklerini söyleyen Sak şöyle devam etti:

"Herkes evlendikten sonra herkes kendine bir yol çizdi. Bu da İzmir'e gitti. Bir daha uzun süre birbirimizi göremedik. Köy olarak da gelmedi bize, çok seyrek geldi. Sonra da eşinden ayrılmış diye duyduk. En sonunda da öldüğünü. Herkes Mersin'e gitti, Mersin'de kayıp biliyordu. A.K. benim komşum, komşuluğu da iyiydi. Böyle bir şey yapacağını da hiç kimse tahmin edemedi."