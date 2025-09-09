14 yaşındaki bir çocuk, evinde kapıyı açmasının ardından yaşıtı tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı
Olay, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda yer alan E.D. (14), E.Ş.’nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA