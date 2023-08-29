İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 14 temizlik görevlisinin alımının yapılacağını aktaran Müdür Aksoy, yarın saat 14.00’da noter huzurunda çekiliş yapılacağını bildirdi.

Müdür Aksoy açıklamasının tamamında, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda çalışmak üzere İŞKUR- Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 14 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş 29 Ağustos 2023 saat 14.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleşecektir. Kurada her bir asıl kadro için birer yedek kadro çekilişi de yapılacaktır. Kura çekilişi müdürlüğümüz sosyal medya hesabından canlı yayınlanacaktır. Dileyen vatandaşlarımız noter çekilişini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Toplantı Salonu’ndan da takip edebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi