Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2009'da mezun olan Aknur, 2019'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Bu süreçte ihracata yönelik devlet destek ve teşviklerinin KOBİ'lere etkisi üzerine tez hazırlayan Aknur, memleketi Çayıralan'a yatırım yapmaya karar verdi.

Kovid-19 döneminde maske ve karton bardak üretimiyle işe başlayan Aknur, ardından bez çanta üretimine yöneldi.

Kurduğu fabrikada aylık 3 milyon bez çanta üreten Aknur, iş yerinde 14'ü kadın 16 kişiye de istihdam sağlıyor.

Kadın girişimci Aknur, 2019'da çalışmalara başladığını, ilk etapta kurduğu atölyede maske ve karton bardak ürettiğini söyledi.

Tesisini yıllık yaklaşık 40 milyon çanta üretim kapasitesine sahip fabrikaya dönüştürdüğünü anlatan Aknur, "İşletmemizde ayda 3 milyon çanta üretiyoruz. Çantaların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Orta Doğu ve Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız." dedi.

"Kadın Personelle Çalışmak Bir Ayrıcalık"

Aknur, restoranlara, kafelere, büyük zincir marketlere gönderdikleri bez çantaların yurt dışında büyük bir popülaritesinin olduğunu dile getirdi.

Bunun sebebinin ürünlerinin doğa dostu, çevreci ve ekolojik özelliğinden kaynaklandığını ifade eden Aknur, firmasının ham madde ihtiyacını yurt içindeki firmalardan temin ettiğini anlattı.

Kadın istihdamına da önem verdiklerini vurgulayan Aknur, "Şu an 14 kadın personelimiz çalışmaktadır. Kadın personelle çalışmak bir ayrıcalık olmakla beraber, toplumsal bir sosyal sorumluluk içeriyor. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Aknur, 2026-2027 yıllarında yeni yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, "Planlarımız arasında bez çantanın türevlerinden sıcak-soğuk zincir dediğimiz alüminyum folyo ve laminasyon özelliğini sağlayan teknolojik makinelerle üretim kapasitemizi, yelpazemizi ve istihdam sayımızı artırmayı, katma değerli işler yapmayı, ihracat kapasitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Fabrika çalışanlarından Yağmur Kılıçer ise Çayıralan gibi küçük bir ilçede böyle bir fabrikanın olmasının kendileri için bir şans olduğunu belirterek, iş yerinde çalışarak hem sosyalleştiğini hem de aile ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Elvan Paldır da arkadaşının tavsiyesiyle işe başladığını ve 1 yıldır çalıştığını belirterek, "İşimden memnunum. Burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız ürünleri dışarıda görmek bize gurur veriyor" dedi.