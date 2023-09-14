Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MERVE ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6
03542128969
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YUNUS ECZANESİ
Ahishavi Mah. İstiklal Cad. No:22/F
03543142000
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BOĞAZLIYAN ECZANESİ
YENIDOGAN MAH. GÜLVEREN CAD. NO:15
03546456040
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÇAKIROGLU ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DOĞAN ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
EBRU ECZANESİ
HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD NO:106/A
03544142010
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BÜYÜKATA ECZANESİ
Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MERKEZ ECZANESİ
A. VEHBI PANDIR MAH. ÇIFTLIK CAD. NO:1/7
3545161199
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(Haber Merkezi)