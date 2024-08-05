Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanı Ümit Şahbaz, açıklama yaptı.

Başkan Şahbaz, MHP'de bulunan 18 meclis üyelerinin meclis çalışmalarına büyük katkı sağladığını söyledi.

Toplantı öncesi hafta sonu Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kente kazandırılan 137 milyon lira değerindeki 26 iş makinalarının tanıtım törenine meclis üyelerinin davet edilmemesi konusu konuşuldu.

MHP Grup Başkanı Ümit Şahbaz, bütün meclis üyeleri adına bir açıklama yaptı.

“MECLİS ÜYELERİMİZİN ÇOĞUNLUĞUNUN BİLGİSİ YOK”

Hafta sonu iş makinalarının tanıtımından haberlerinin olmadığını dile getiren Başkan Şahbaz, “Meclis üyelerimizin çoğunluğunun bilgisi yok. İl genel meclis üyelerinin tamamı hiçe sayılıyor. Devletimize ve sayın genel sekreterimize verdiğimiz yetkiler sonrası böyle durumlar bizleri üzüyor. 38 meclis üyelerimizin bu olaydan haberi yok. Bizler bun tür olaylardan rahatsız oluyoruz. Biz bu meclisin çalışmasını istiyoruz biz bu memleketin evladıyız burada yapılacak hizmet gelecek hizmetin hepsine kafamızı da koruz başımızı da koyuyoruz ama bizi hiçe sayarsanız biz de sizinle yan yana durmayız. Bizim hiçbir eyvallahımız yok herkes kendi aklıyla fikrinden hükmeden insanlar bu arkadaşlarımızın içinde de böyle düşünenleri var. Biz bu araçları aldık Allah devlete çok versin genel sekreterimiz sayın valim baş tuttular. Memleketimize hizmet edeceğiz. İçişleri Bakanının gelmesinden bir gün önce gece saat 11.00'de hazırlıklılar yapılıyor bizlerin bu durumdan haberi yok. 38 kişinin haberi yoksa bizler gelmeyeceksek bir anlamı kalmıyor. Birilerinin idaresi olmayalım kişiliğimizi ayakaltına vermeyelim. Birlik beraberlik içerisinde olalım” ifadelerini kullandı.

“SORUN İLETİŞİMSİZLİKTEN KAYNAKLANDI”

Meclis Başkanı Adnan Ünal, konunun tamamen iletişimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Başkan Ünal yaptığı açıklamada, “Yozgat’a hizmet etmek amacıyla meclis başkanlığına beni seçtiniz. Allah razı olsun hepinizden de uzun yıllar çalışmış gibi oluyorum. Görevimi layıkıyla yapmaya özen gösteriyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım kırılmasın ve kesinlikle yanlış anlamasın. Herkese eşit mesafede yaklaşmaya gayret ediyorum. Bu sorun iletişimsizlikten kaynaklandı” diye konuştu.

“BÜYÜK YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ise, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önceki gittiği bütün programlarda araç gereç açılımla alakalı bir açılış yapılmayacağı konusu bizlere geldi. Meclis üyelerinin davet edilmemesi konusunda tamamen iletişim eksikliği olduğu belirlendi. 2024 yatırım programında meclisteki bütçemizden araç gereç alalım diye bir çalışmamız oldu. Bilindiği üzere biz bu araçları kendi özel idare bütçemizden aldık. Meclis üyelerimizin bilgisi olmadı çünkü bizler meclis üyelerimizden de bu konuda yetki istemedik. Bizim borçlanma yetkimiz yok. İller Bankası'ndan borçlanma yapmadık bunu tamamen milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımızın gönderdiğinde valimizin çalışmalarıyla bize emanet edilen paralarla alımlarımızı yaptık. Meclis üyelerimize çok teşekkür ederim birlikten kuvvet doğar. Yeni alınan araçlarla alakalı hiçbir yere dağıtım yapmadık. Yozgat geneli yol yapım ekibimiz var. Yozgat geneli yol yapım ekibi yani ilçelerimizde ilgilenen üyelerimizin planladığı büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor. Şefaatli'de, Akdağmadeni’nde, Yozgat Merkeze bağlı köylerimizde yollar yapıyoruz. Bu araçlarımız İl Özel İdaresi merkezinden planlı olarak hareket ederek çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 2000 modeli araçları çıkarttık, 2000 model altında bulunan araçları çalıştırmayacağız. Eski araçların çok ciddi yedek parça giderleri bulunuyor. Yedek parçadan tasarruf edeceğiz. Bu çalışmalarımızda başta Valimiz olmak üzere meclis üyelerinin katkıları çok büyük hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.