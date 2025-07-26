Dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Yozgat Mektebi Sultanisi, açıldığı günden bu yana sayısız mezun verdi.

Güncel adı Yozgat Lisesi olan ve 1895’ten içerisinden önemli kişiler mezun eden lise, tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Köklü tarihi ve nitelikli eğitimiyle zamana meydan okuyan lise, aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesine sahip olmasıyla biliniyor. Şehrin merkezi noktasında bulunan Yozgat Lisesi, eşsiz mimari yapısıyla da göz kamaştırıyor.

Yozgat'ın En Büyük İkinci Kütüphanesi

Yozgat Lisesi'nde 7 yıldır görev yapan Mustafa Telli, "Türk siyaset hayatında önemli bir yeri olan Yozgat Lisesi çok büyük insanlar yetiştirmiş, kadim liselerden birisidir. Yozgatlılar bu okulu ‘Taş Mektep’ ya da ‘Sarı Mektep’ olarak da adlandırıyorlar. 2017 yılında 81 İl Eğitim Tarih Müzesi kuruldu. Yozgat’taki İl Eğitim Tarih Müzesi de Yozgat Lisesi bünyesinde halkımıza açıktır. Eserlerin tamamı Yozgat Lisesi’ne ait materyallerdir. Ders kitapları, fizik-biyoloji laboratuvar malzemeleri vardır. Okul aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesidir. Dışarıdan gelen ziyaretçiler araştırmalarını yapabilirler. Öğrenciler ödünç eser alabiliyorlar. Kütüphanede barkod sistemine geçiyoruz" dedi.

Okuldan yetişmiş önemli kişilerden söz eden Telli, "Örneğin Cemil Çiçek’in dosyasını görebilirsiniz. Okulumuzun siyaset yönü biraz daha fazla. Lütfullah Kayalar, Ali Keven, Celal Köse, Kazım Arslan, Yusuf Başer, Haşim Kılıç, Cemalettin Koçak, Ertuğrul Kapusuzoğlu, Taha Akyol buralardan geçmişler. Yozgat’ın medarıiftiharı bu isimler. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.