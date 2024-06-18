13 yıl önce turşu satmaya başladığı zamanlarda birkaç tane daha işletmenin bulunduğunu söyleyen Açık, sonrasında ise tutmadığı için kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Zamana direnerek ayakta kalan Yozgat’ın tek turşucusu Açık, lezzetli turşularıyla vatandaşlara hizmet sunarak şehre katkıda bulunmaya devam ediyor.

13 YILDIR AYAKTA!

13 yıldır bir tek kendisinin ayakta kaldığını vurgulayan Açık, “Yozgat’ta başka turşu satan işletmeler yok, yani iş yerini sadece turşu satışı üzerine açan yok. 13 yıldır sadece ben varım. Turşucu dükkânını ilk açtığımızda birkaç kişi de aynı şekilde açtı ama tutmadığı için kapattılar” dedi.

HERKESE GÖRE TURŞU VAR!

Satışa sundukları turşuların yüzde doksanının kendi ürettikleri sirkeli sarımsaklı turşulardan, geri kalan yüzde onluk kısmının ise Ankara Çubuk yöresine özgü limonlu turşulardan oluştuğunu belirten Açık, “Müşterinin ağız tadına göre hem sirkeli hem limonlu turşular satıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOZGATLILAR TURŞULARINI EVDE KURUYOR”

Yıllardır turşu satışı yaptıkları için belirli bir müşteri kitlesine sahip olduklarını bildiren Açık, “13 yıldır bu işi yaptığımız için belli bir müşteri kitlemiz var yani müşterilerimiz turşuyu evde kurmak yerine buradan satın alıyor. Ama Yozgat halkı genel olarak kendi turşusunu kurduğu için fazla talep eden olmuyor” şeklinde konuştu.

“EK GIDALARA YÖNELDİK”

Son zamanlarda turşu satışlarının düşmesiyle birlikte işletme, gelir ve gider dengesini korumak adına bisküvi, çikolata gibi ek gıdalara da yöneldiklerini aktaran Açık, “Son yıllarda turşu satışı azaldığı için mecburen ek gıda koymak zorunda kaldık bisküvi çikolata vesaire gibi ek gıdalar ekledik. Yani işlerimiz gelir giderimiz rayında olsun diye böyle bir şey yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.