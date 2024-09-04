Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 12 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden Abdulfettah es-Sisi kimdir? Detaylar haberimizde…

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi. Bu ziyaret, Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

ABDULFETTAH ES-SİSİ KİMDİR?

Mısır'da 2013 yılında yaşanan askeri darbenin lideri olarak tanınan Abdulfettah es-Sisi, ülkenin önemli figürlerinden biri. 1954 yılında Kahire'de doğan Sisi, Mısır askeri akademisinden mezun olduktan sonra ordu içinde hızla yükseldi. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevlerine atandı.

MURSİ'YE VERİLEN ÜLTİMATOM VE DARBE

Mısır'da yaşanan siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında görevde olduğu dönemde derinleşti. Sisi, ordu adına Mursi'ye 48 saatlik bir ültimatom vererek krizi çözmesini talep etti. Ancak bu süre zarfında Mursi'nin adım atmaması üzerine, 3 Temmuz 2013 tarihinde ordu yönetimi devraldı ve Mursi ev hapsine alındı. Bu olaylar, Sisi'nin Mısır'daki etkinliğini ve liderlik rolünü pekiştirdi.

ABD İLE YAKIN İLİŞKİLER

Sisi, Mısır ordusunun ABD ile olan yakın ilişkilerini de sürdürdü. 1979'daki İsrail-Mısır barış antlaşmasından bu yana ABD, Mısır ordusunun en büyük destekçisi konumunda. Sisi, eğitimini Birleşik Krallık ve ABD'de tamamlayarak uluslararası askeri çevrelerde de tanınan bir isim haline geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDEN YOL

2014 yılında Mısır Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Sisi, yapılan seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Sisi, bugüne kadar Mısır'da önemli reformlar ve uluslararası ilişkilerde stratejik hamleler gerçekleştirdi.

ÖZEL HAYATI

Sisi, 1977 yılında Entissar Amer ile evlendi ve bu evlilikten dört çocuk sahibi oldu: Mustafa, Mahmud, Hasan ve Aya. Dindar bir ailede yetişen Sisi, Mısır'ın kültürel değerlerine bağlı bir yaşam sürüyor.