Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklar için geliştirilen Güçlendirici Bakım Modeli, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan işbirliği protokolüyle hayata geçirildi.

Psikoterapi Ve Psikososyal Destek

Çalışmalar kapsamında, Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların, psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplanıp, çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan çok disiplinli bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Güçlendirici Bakım Modeli ile ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam koşulları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

12 İldeki 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evler

Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ildeki 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Kocaeli'de uygulanmasına başlanan modelle, ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak destek sunulacak.