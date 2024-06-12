Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERVE ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6

03542128969

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C

03543145050

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A

03544871212

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2

03546456040

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3

3544681329

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÖZLEM ECZANESİ

Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B

03547724971

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OKTAY ECZANESİ

CUMHURIYET CAD. NO:131

3544153148

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41

03545644126

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAŞAR ECZANESİ

YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:22/C

03545161017

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