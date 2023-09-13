Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.eczane görsel-1

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KUBİLAY ECZANESİ

KUBİLAY ECZANESİ

 MEDRESE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:104/C
 03544153322
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

KARSLIOĞLU ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
 03543143434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

EMİN ECZANESİ

 Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A
 03546451142
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERMAN ECZANESİ

DERMAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:27
 3547721070
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ONUR ECZANESİ

12 Eylül 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 12 Eylül 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
ONUR ECZANESİ

 AHMET EFENDİ ŞEHİT CEMAL ŞİMŞEK CAD. NO:28/8
 03544140333
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

DİLAN ECZANESİ

 KIRSEHIR CAD. NO:10
 03545160244
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)