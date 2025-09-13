Milli basketbolcu. 15 Şubat 1999 yılında Batman'da doğdu.
Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. Başarılı performansıyla kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti.
2017-2018 sezonunda BSL ekiplerinden Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkıp 4 sayı ortalaması yakaladı.
Aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı ile çıktığı 21 karşılaşmada 14.1 sayı, 3.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamasına ulaştı.
2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında oynadı. Sezonu 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamasıyla kapattı.
Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Şehmus Hazer, 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile oynadı.
2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile 23 maça çıktı.
Bu maçlarda ortalama 7,4 sayı, 2,4 ribaund ve 1.8 asist istatistiği yakaladı.
Şehmus Hazer Türk Milli Basketbol formasını farklı kategorilerde toplam 45 kere giymiştir.
2020-2021 sezonunun başında Beşiktaş Sompo Sigorta ile 3 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu kariyerine bu takımda devam etmektedir.