Yozgatlı işe ihtiyacı olan vatandaşlar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları online olarak gerçekleşecek. Yayımlanan ilanda 25 bilişim personeli alınacağını duyurdu. Başvurmak isteyenler için başvuruların 30 Ekim tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Adalet Bakanlığı bünyesine sözleşmeli bilişim personeli olarak çalışmak isteyenler için yeni bir ilan yayımlandı. Buna göre en az 114 bin TL maaşla sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Başvurmak isteyen adaylar için genel başvuru şartları ve hangi birimler için alım yapılacağı açıklandı. İşte Adalet Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama:

Sözleşmeli Personel Alınacak

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen 25 bilişim personeli pozisyonu için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır"

Başvuru Tarihlerine Dikkat Edin

Başvuru yapmak isteyen adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, yazılım alanında istenilen tecrübeye sahip olunması gerektiği aktarıldı. Başvurular 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Başvuruların 15 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacağı açıklandı.

Yayımlanan ilanda yapay zeka mimarı, kıdemli sistem mimarı, kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, ağ uzmanı, sistem uzmanı, Mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi çeşitli alanlarda personel alınacak.