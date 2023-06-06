Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından “Güncel Travma İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildi.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde daha etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından verilen Güncel Travma İleri Yaşam Desteği eğitiminde 112 personelleri bilgilendirildi.

4 gün süren eğitimde Travma ileri yaşam desteği ve uygulamaları anlatıldı.

Eğitim Çilem Hazer, Zeliha Salman, Halime Nur Erden ve Mustafa Doğan tarafından verildi.

Eğitim sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılar Travma İleri Yaşam Desteği Sertifikası almaya hak kazandı. Melike Aslı Arslan