İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binasının temeli atımında bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni hizmet hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Coşar açıklamasında, “Boğazlıyan'a hizmet sevdamızın bir nişanesi olan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binasının bugün temelini attık. Boğazlıyan'ı yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Sağlık tesisimiz, ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan