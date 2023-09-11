Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MİRAÇ ECZANESİ

MİRAÇ ECZANESİ

 Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. Üçlü Pınar Sit.Köse Apt B Blok No:42/A
 03542176363
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZLAR ECZANESİ

YILDIZLAR ECZANESİ

 Ahisavi Mah.İstiklal Cad No:10/C

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MURAT ECZANESİ

MURAT ECZANESİ

 Yenidoğan Mah. Çukurtarla Cad. No:5
 03546451060
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Okul sezonu öncesinde Yozgatlı velilere uyarı! Dikkatli olun  Okul sezonu öncesinde Yozgatlı velilere uyarı! Dikkatli olun 
ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAGMUR ECZANESİ

YAGMUR ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:38/1
 03547725555
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOLAT ECZANESİ

BOLAT ECZANESİ

 AYDINLIKEVLER MAH. SIVAS YOLU ÜZERI NO:4
 3544151554
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞİFA ECZANESİ

ŞİFA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43
 03545642054
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YALÇIN ECZANESİ

 YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52
 3545161643
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(Haber Merkezi)