11 bin 500 nüfuslu Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile inşa edilen kapalı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla inşa edilen havuzda, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İnşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından olimpik yüzme havuzu hizmet vermeye başlayacak. İHA