Okulların sene sonu tatiline gireceği şu günlerde kreşler de yıl sonu gösterilerini sergilemeye başladılar.

10’uncu yılına giren Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan minik öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Renkli görüntülere sahne olan yıl sonu gösterisinde çocuklarının performanslarını izleyen aileler, minikleri ayakta alkışladı.

Etkinlikte minik öğrenciler müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler ayakta alkışlandı.

Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi ortaklarından Özlem Oğuzhan Alpavut, Küçük Eller Kreş olarak 2013 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

“Bu seneyi diğer senelerden ayıran bir özelliği var bizim için” diyen Alpavut, Küçük Eller Kreşinin açılışının 10’uncu yıl dönümü olduğunu kaydetti. Alpavut, her geçen sene daha da büyüyerek bir aile olduklarının altını çizdi.

165 öğrencilerinin bulunduğunu belirten Alpavut, kaliteyi her zaman ön planda tutuklarının altını çizdi.

Alpavut açıklamasının tamamında, “İnanılmaz heyecanlı ve gururluyuz. Sizler belki burada bir çocuk için bu heyecanı yaşarken bizler burada 165 çocuğumuzun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu seneyi diğer senelerden ayıran bir özelliği var bizim için. Bu sene Küçük Eller Kreşinin açılışının 10’uncu yıl dönümü. 10’uncu yıla geldiğimiz bugünde şöyle bir baktığımda görüyorum ki her geçen sene daha da büyüyerek bir aile olmuşuz. Çocuklarımız bizim için çok değerlidir, bunun için de onlara daha faydalı olabilmek için işinin ehli alanında uzman arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel yönden gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz” dedi. »Selma Şahin