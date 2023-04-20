Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Sivaslı Taha Akgül, Gürcü rakibi GenoPetriashvili’yi 9-4 mağlup ederek 10’uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül tarih yazdı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı GiorgiMeshvildishvili'yi 3-1 yenen Akgül, yarı finalde de Gürcü MirianiMaisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Gürcistan'dan GenoPetriashvili ile karşılaşan şampiyon güreşçi Akgül, rakibini 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. İHA