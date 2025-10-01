108 Yıllık Hayat Tecrübesi

Yozgat İl Müdürü Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Yaşlılar Günü dolayısıyla 108 Yaşındaki Elif Atik’i ziyaret etti.

İl Müdürü Arif Topal, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, 108 yaşındaki Elif Atik başta olmak üzere huzurevinde kalan büyüklerle bir araya geldi.

Ziyarette İl Müdürü Topal, Elif Atik’e çiçek takdim etti ve uzun ömürlü büyüklerle sohbet ederek günlerini kutladı. Topal, ziyaret sırasında huzurevinde kalan diğer yaşlıları da odalarında ziyaret ederek moral verdi.

Topal, “Büyüklerimiz bizlere hayat tecrübelerini aktaran, sevgiyi ve sabrı öğreten değerli kişilerimizdir. Elif Hanım gibi 108 yaşındaki büyüklerimizden aldığımız güçle, yaşlılarımıza her zaman destek olacağız. Tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun” dedi.