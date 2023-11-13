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Türkiye'nin önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşecek halka arz süreciyle yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. 2022 yılında kurulan ve başta ulaşım, yazılım, enerji olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, halka arzında eşit dağıtım prensipleriyle dikkat çekiyor.

14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek halka arzı, Yıldız Pazar'da işlem görecek ve paydaşlara önemli bir yatırım fırsatı sunacak. Halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlenen 1000 Yatırımlar Holding'e katılım için toplam 9.500.000 lot pay sunulacak. Aracı kurum olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DETAYLARI:

Kuruluş ve Faaliyet Alanları: 2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım, enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

HALKA ARZ TARİHİ VE İŞLEM GÖRECEĞİ PAZAR:

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ FİYATI:

Halka arz fiyatı, 125 TL olarak belirlendi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzında pay, toplamda 9.500.000 lot olarak sunulacak. Aracı kurum olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.

KATILIM ENDEKSİ UYGUNLUĞU:

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı, katılım endeksine uygun bir şekilde gerçekleşecek. Halka arza, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar aracılığıyla katılım sağlanabilecek.