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İsveçli araştırmacılar, 100 yaşını aşmış bireyler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, 60'lı yaşlardan itibaren kan şekeri düzeylerinin daha düşük olduğunu tespit etti. 44 bin kişinin katıldığı bu araştırmada, kan örnekleri alındı ve yüzlerce katılımcı 100 yaşına ulaşmıştı.

Analiz sonuçlarına göre, 100 yaşını geçen bireylerin kan şekeri düzeyleri düşük olmanın ötesinde, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da daha sağlıklı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 100 yaşına ulaşanlarla yaşamayanlar arasındaki 12 biyolojik belirteci karşılaştırdılar. Bu belirteçler arasında toplam kolesterol, kan şekeri, ürik asit, kreatinin, demir, albümin gibi faktörler bulunuyordu, ve bu faktörler daha önceki çalışmalarda yaşam süresiyle ilişkilendirilmişti.

Araştırma sonuçları, yüksek demir düzeylerinin ve toplam kolesterolün, 100 yaşına ulaşma olasılığıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak bu bağlantı, toplam kolesterol seviyesinin 5,2 mmol/L veya daha düşük olan kişilerde yüzde 2, ve 7,2 mmol/L veya daha yüksek olan kişilerde yüzde 3 olduğu şeklindeydi.

Araştırma ekibi, düşük glikoz, kreatinin, ürik asit ve karaciğer enzim düzeylerinin, 100 yaşını aşma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. Ürik asit seviyesi en düşük gruptakilerin 100 yaşına ulaşma şansı yüzde 4 iken, en yüksek ürik asit seviyesine sahip olanların yalnızca yüzde 1,5'inin 100 yaşına ulaşabildiğini açıkladı.

Bu araştırma, uzun yaşamın sırlarını daha iyi anlamamıza ve yaşlılık sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilecek önemli bir bilgi sunuyor. (Haber Merkezi)