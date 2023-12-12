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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel olarak üretilen 100 milyon adet hatıra madeni para, sonunda tedavüle sunuldu. Yeni 5 Türk Lirası madeni paraları, çeşitli görsellerle donatılmış olup, artık Türkiye genelinde birçok noktada kullanılabilir durumda.

YENİ HATIRA MADENİ 5 TÜRK LİRASI İLE TANIŞIN!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında özel olarak basılan 5 Türk Lirası değerindeki madeni paraların tedavüle alındığını Resmi Gazete üzerinden duyurdu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bir defaya mahsus olarak üretilen 100 milyon adet madeni paranın yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu paranın banknot 5 lira ile birlikte kullanılacağını açıklamıştı.

BASIM SÜRECİ KAMERADA!

A Haber tarafından kaydedilen görüntülerde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen madeni para basım işlemi detaylı bir şekilde izlenebiliyor. Hatıra parada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılını simgeleyen birçok özel imge bulunmaktadır. Paraların bir yüzünde Atatürk portresi ve altında 100. yılı temsil eden bir logo yer alırken, diğer yüzde ise özel bir tasarım dikkat çekiyor. 1 lira ile aynı inceliğe sahip olan bu hatıra paralar, hem koleksiyoncular için hem de günlük alışverişlerde kullanılmak üzere uygun bir seçenek sunuyor. Basım süreci devam etmektedir.

İNCE AYRINTILARDA DERİNLİK!

Paranın basımı için özel olarak ayrılmış iki alan bulunmaktadır. Dış halka ve iç göbek bir arada basılarak makinelerde birleştirilmekte ve baskıya hazır hale getirilmektedir. Parada, 100. yıl temalı "5 Türk Lirası" ifadesinin yer aldığı iç göbekte "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanılmıştır. Dış halkada ise sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarından türetilen derinlik kazandırıcı detaylar bulunmaktadır. Ayrıca dış halkada, "TL simgesi" sol tarafta, "TC" sembolleri sağ tarafta ve alt kısımda basım yılı olan "2023" ibaresi yer almaktadır. Türkiye genelinde bu özel paralara ulaşmak mümkündür.