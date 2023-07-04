Zam haberlerinin gelmesinin ardından Yozgatlı vatandaşlara, sigaraya gelen zammın kullanımı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu sorduk. Vatandaşların ortak cevabı ise, “100 lira da olsa içeriz” oldu.

“100 LİRAYA KADAR YOLU VAR”

Zammın ürünlere daha yansımadığını söyleyen Miş Miş Kuruyemiş İşletme Sahibi Recep Kılıç, “Vatandaş esnaftan zam gelmesini bekliyor. Zamlardan bizden önce haberleri oluyor. Bize sürekli ne zaman zam gelecek diye soruyorlar. Ne zaman zam geleceğini biz de bilemiyoruz tabi ki firmaların haberi oluyor. Şuan sigaraya zam var gibi gözüküyor. Zamlardan önce mal alırken kısıtlama geliyor. Biz de anlıyoruz ki zam gelecek. Yani keşke zam gelmese ama geliyor. Alımı pek etkilemiyor. Vatandaş ‘100 liraya kadar yolu var’ diyor ve alıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİ PEK ETKİLEMEZ”

Gelen zamların sigara kullanımını pek etkilemediğini dile getirerek zamlara da tepki gösteren Akif Karabulut, “Gelen zam bizi pek etkilemez. Sigara 100 lira da olsa alırım. Zamlar hakkında ki düşüncem şu, milleti soyuyorlar. Sigaradan vazgeçirmek için yapılmıyor zamlar, insanları daha fazla soymak için yapılıyor” şeklinde konuştu.

“ZAM FALAN BİZE VIZ GELİYOR”

Yapılan zamlarla sigara kullanımının önüne geçilmeyeceğini aktaran Zülfikar Doğan “45 senedir sigara kullanıyorum. Zam falan bize vız geliyor. Zamla sigaranın önüne geçileceğini düşünmüyorum. Bu insanda biten bir şeydir. Sigara kullanımının önüne geçmenin alternatif bir yolu yok. Sigaraya gelen zammın sigara içilmesin diye yapıldığını düşünmüyorum. Sigara içen kişiyi zamla durduramazsın. Sigaraya gelen zammın piyasa dolayısıyla olduğunu düşünüyorum. Sigara 100 lira olsun yine içerler. Avrupa fiyatı ile aynı yapmak istiyorlar. Bir de kaçakçılığı önlemek için yapıyorlar” dedi.

“BIRAKINCA PSİKOLOJİM BOZULUYOR”

Sigaranın zararına rağmen içtiğini belirterek fiyatının ise alıma etki etmeyeceğini vurgulayan Ali Yürekli, şu şekilde konuştu: “Satıcılar, sigarayı aldığı fiyata satamıyor o yüzden de sigaraya zam geliyor. Sigaranın çok zararı var ama morale de faydası var. Beynimi sakinleştiriyor o yüzden kullanıyorum. Sigaranın fiyatı ne olursa olsun yine de kullanırım. Çünkü alışkanlık haline gelmiş. Sigara içmesem çatlarım. Sigaranın zararı var evet ama kaç yıldır kullanıyorum gayet iyiyim. Demek ki o kadar zararı yok. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa bırakın öyle yaşasın. Sigarayı bırakınca psikolojim bozuluyor.” Melike Aslı Arslan