Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında düzenlemeye gitti. Açıklamaya göre, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldı. Düzenleme, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor.

Resmi duyuruya göre akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,5’e, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,8’e çekildi. Yeni oranlar, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Düzenleme sonrası 100 bin TL kredi kartı borcu olan vatandaş, önceki oranlarda aylık 4 bin 750 TL faiz öderken, yeni oranla bu tutar 4 bin 500 TL’ye düştü.

Düzenli ödeme halinde: 4.500 TL faiz

Gecikme durumunda: 4.800 TL faiz

Vatandaşlar her ay yaklaşık 250 TL daha az faiz ödemiş olacak.

Faiz indiriminin özellikle yüksek borcu olan kredi kartı kullanıcıları için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Düzenleme, hem borcunu düzenli ödeyenleri hem de gecikmeye düşenleri kapsıyor.