Ticaret Bakanlığı, gümrükte kalan ikinci el araçları satışa çıkardı. Bakanlığın e-ihale platformunda yayımlanan listede, 2010’lu yıllara ait çok sayıda araç bulunuyor. Araç fiyatlarının 100 bin lira seviyesinden başladığı ve bazı modellerin ise daha yüksek bedellerle satışta olduğu görüldü.

Başvurular E-İhale Üzerinden Yapılacak

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların “https://eihale.gov.tr/” adresi üzerinden sisteme kayıt yaptırması gerekiyor. Platformda yer alan “araç ihaleleri” bölümünden başvuru işlemleri ve detaylara ulaşılabilecek.

Şartlar Belli Oldu

Bakanlık tarafından yayımlanan şartnameye göre;

Kullanıcıların sisteme kayıt sırasında bilgilerini eksiksiz ve doğru girmesi gerekiyor.

Satışa sunulan araçlar mevcut haliyle devredilecek. Araçlarda belirtilen durumlar dışında farklılık olsa da itiraz kabul edilmeyecek.

İhaleye katılacak kişilerin teminat bedelini ilgili banka hesaplarına yatırması şart koşuluyor.

İhale bedeline ÖTV ve KDV dahil olmayacak, yalnızca şartnamede belirtilen ek ödemeler ayrıca alınacak.

Teslim sonrası tescil, ruhsat ve diğer resmi işlemler tamamen alıcının sorumluluğunda olacak.

Satışlar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sonuçlar Sistem Üzerinden Duyurulacak

E-ihale sonuçları yine aynı platformda ilan edilecek. Bakanlık, gerektiği hallerde ihaleyi iptal etme yetkisini elinde tutarken, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını vurguladı.