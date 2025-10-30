Türkiye’nin balık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Ege Bölgesi’ndeki balıkçılar, teknelerde çalışacak tayfa bulamamaktan şikâyetçi.

Yüksek maaş, yemek ve konaklama imkânlarına rağmen sektörde genç iş gücü bulmak giderek zorlaşıyor.

“Tayfa Olmazsa Tekne Yürümez”

Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, balıkçılıkta iş gücü açığının her geçen yıl arttığını belirterek, tayfaların denizcilik sektöründeki kritik rolüne dikkat çekti.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı: “Tayfalar bir teknenin bel kemiğidir. Şu anda maaşları asgari ücretin 3-4 katına ulaştı. Üç öğün yemek, yatacak yer ve sezon sonunda prim veriliyor. Ancak gençler tayfalık yerine masa başı işlere yöneliyor. Mevcut elemanlar ise adeta futbolcu gibi tekneden tekneye transfer oluyor.”

Aksoy, sektördeki eleman açığını gidermek için balıkçılıkla ilgili meslek yüksekokulları ve ara eleman yetiştirme programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Maaş 80 Bine Dayandı Ama Adam Yok”

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda balıkçılık yapan Mustafa Baran da, mesleğin aile geleneği olmasına rağmen yeni neslin bu işe ilgi göstermediğini vurguladı.

Baran, “Güzel bir sezon geçirdik ama tayfa bulmakta çok zorlanıyoruz. Gelenler de işi bilmiyor, yetişmeleri uzun zaman alıyor. Maaşlar 80 bin TL’ye kadar çıktı, yine de çalışacak adam bulamıyoruz” dedi.

“Zor Ama Karşılığı İyi”

Yaklaşık 30 yıldır tayfalık yapan Salih Peşmen ise mesleğin zorluklarına rağmen kazancının tatmin edici olduğunu ifade etti.

Peşmen, “Denizde çalışmak kolay değildir; gece gündüz fark etmez, her an göreve hazır olmanız gerekir. Ama emeğinin karşılığını verir. Maaşlar 70 binden başlayıp 100 bin liraya kadar çıkıyor. Buna rağmen gençler gelmek istemiyor” diye konuştu.

Sektör Alarm Veriyor

Balıkçılar, hem denizlerdeki iş yükü hem de artan maliyetler nedeniyle eleman eksikliğinin sektörde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.