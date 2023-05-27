Güvenli ve sürekli doğal gaz arzı sunan Sürmeligaz görevlilerince 10 yıllık kullanım süresini doldurmuş sayaçlar yeniliyor.

Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman, sayaçların yenilenmesine ilişkin açıklamada bulunarak vatandaşı bilgilendirdi.

“YENİ SAYAÇLAR TAKILIYOR”

Abonelerin mağdur olmadan sayaç yenileme işlemlerinin sürdüğünü söyleyen Sürmeligaz İl Müdürü İhsan Salman, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. Maddesi ‘b’ bendinde belirtilen ‘Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır’ ibaresi gereği, her bir sayaç için 10 yılda bir defa yapılmasının kararlaştırılıyor. Kullanım süresi dolmuş sayaçlar Sürmeligaz yetkilileri tarafından sökülerek, abonelerin mağduriyetleri söz konusu olmadan yerine kalibrasyonu yapılmış yeni sayaçlar takılıyor” şeklinde konuştu.

“MAĞDURİYET YAŞATMIYORUZ”

İlk 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçları yenilemeye devam ettiklerini bildiren Müdür Salman, kullanım süresini doldurmuş sayaçların yenilenme işlemlerinin sahada gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyleyip aboneleri de mağdur etmemeye çalıştıklarını aktardı.

“ÜCRETSİZ YENİLİYORUZ”

Uygulanan yenileme işlemleri sonucunda, sayaçların neredeyse sıfır hata ile ölçüm yapabildiğini dile getiren Salman, “Bu sayede doğal gaz dağıtım şirketleri ile doğal gaz aboneleri arasında haksızlık ve mağduriyet yaşanmıyor” dedi ve ekledi; “Sürmeligaz olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. maddesine uygun olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayaç değişim işlemleri için abonelerimizden hiçbir şekilde ücret almıyoruz.” Selma Şahin/ Melike Aslı Arslan