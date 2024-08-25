Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, emekli polis memuru Erdal Ertuğrul’un 10 yıl süren özverili çalışması sonucunda oluşturduğu Haceş Müze Evi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ağıllı köyünde yaşayan Ertuğrul, emekli olduktan sonra eski eşyaları biriktirmeye başladı ve bu eşyaları 10 yılda 1500’ün üzerinde bir koleksiyon haline getirdi. Müze evi, adını Çerkezce “oda” anlamına gelen ‘Haceş’ kelimesinden alıyor.

Haceş Müze Evi, gramofondan kasetçalarlara, toprak ambarlardan yayıklara ve Kurtuluş Savaşı’ndan kalan tüfekler gibi birçok tarihi eşya ile dolu. Bu eşyalara ev sahipliği yapan müze, hem tarihi bir sergi alanı hem de sosyal etkinlikler için tercih edilen bir mekan haline geldi. Ayda ortalama 2000 kişinin ziyaret ettiği müzede, ziyaretçiler hem tarihle tanışıyor hem de keyifli bir vakit geçiriyor.

Müzede, ziyaretçilerin kendi yaşamlarından kesitler bulduğunu belirten Erol Gürgen, “Erdal Ertuğrul bu müzeyi hobisi olarak kurdu ve zamanla bir kültür mirası haline geldi. Herkes burada geçmişe dair bir şeyler buluyor. Burası para ile oluşturulan bir yer değil, tamamen gönüllü katkılarla oluştu” şeklinde konuştu.

İlk defa Haceş Müze Evi’ni ziyaret eden Ümran Soyal ise, “Gerçekten etkileyici bir yer. Manzarası güzel ve Yozgat’ın tanıtılması gereken özel yerlerinden biri” dedi.

Erdal Ertuğrul, müzede yaklaşık 1600 eserin bulunduğunu belirterek, “Haceş, eski zamanlarda köylerde misafirlerin ağırlanıp sohbetlerin yapıldığı, köyün önemli kararlarının alındığı odalara verilen isimdir. Biz de bu kültürü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için müzemize Haceş adını verdik,” dedi. Ertuğrul, Haceş Müze Evi’ni ayda 2000 kişinin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.