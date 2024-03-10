Öz Sağlık İş Sendikası Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Osman Çiftçi, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Hak İş Konfederasyonu Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Sivas Şube Başkanı İbrahim Eyce, Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik, Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Amasya Şube Başkanı Samed Balcı, Kırşehir Şube Başkanı Nurcan Özer, Kırıkkale Şube Başkanı Murat Erduran, Nevşehir Şube Başkanı Muhammed Fatih Mutlu ve şube yönetimleri katıldı.

DİVAN BAŞKANLIĞINI MUSTAFA ÖZÜPEK YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurulu yönetmek üzere divan teşekkül etti. Genel Kurulun Divan Başkanlığını sunulan teklif üzerine Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcı Mustafa Özüpek yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Özüpek, katılımcıları selamladığı konuşmasında yapılacak Genel Kurul ve seçimlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Genel Başkan Devlet Sert ise Genel Kurula video konferansla katıldı.

“10 YILA 100 YILLIK BİR SENDİKAL GEÇMİŞ SIĞDIRDIK”

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Kurula video konferans sistemiyle bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Genel Başkan Sert, şunları söyledi: “Gönül bir arada bulunmayı, bu güzel coşkuyu, demokrasinin bu güzel birlikteliğini ve gücünü yüz yüze yaşamayı, kol kola, omuz omuza kutlamayı arzu ediyor. Lakin geçirdiğimiz ara dönem sonrası faaliyetlerimizin fazlalığı, zamanın kıymetli kullanımı adına, delege seçimleri tamamlanan şube kongrelerimizi bir an önce bitirerek Sendikamızın ivmesini daha da hızlandırmak için bu kararı aldık. Dolayısıyla şu an Genel Başkan olarak belki fiziken aranızda bulunamıyorum ama gönlüm de, yüreğim de, aklım da sizinle.

Genel başkan yardımcılarımız, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarımız kongrelerimizi gerçekleştirmek üzere beni temsilen oradalar. Bu demokrasi şöleni ve heyecanını sizlerle buradan paylaşmak da benim için son derece kıymetli, hepiniz şube genel kurulumuza hoş geldiniz.

10 yaşındayız. 10 yıla 100 yıllık bir sendikal geçmiş sığdırdık. Türkiye’nin en büyük 3. işçi sendikasıyız. Sağlık ve sosyal hizmet işkolunun en büyüğüyüz. Ülkenin 81 ilinde 85 şube başkanlığı kurmuş, örgütlenme ağı açısından Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bize gönül vermiş, bizimle yol ve dava arkadaşlığı yapmış 203 bin üyemiz var. Henüz sendikamızın çatısı altında olmayıp ama gönlünün bizlerle olduğunu bildiğimiz on binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisi kardeşlerimiz var.

“YETKİLİ SENDİKA, SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN VAR”

Bu çatı büyük… Bu çatının altında herkese yer var. İşkolumuzun elbette ki çözüme ihtiyaç duyan sorunları var, sıkıntıları var. Giderilmesi için gece gündüz çaba harcanan problemleri var. Mesela en acil çözmemiz gereken Tayin sorunumuz var. Görev tanımlarımızın olmayışından kaynaklı sıkıntılarımız var. Uluslararası sözleşmelere uymayan ev tipi çalışma diye bir çalışma biçimimiz ve getirdiği sorunlar var. Güvenlik görevlisi olarak çalışan üyelerimizin, Ambulans şoförü görevi yapan işçilerimizin, Devletin emanet ettiği yaşlımıza, çocuklarımıza, engellilerimize bakan bakım personelimizin sorunları var. Hayat pahalılığı, artan enflasyon karşısında düşen alım gücümüz var ve tüm bunlara karşı her türlü tedbire rağmen yetersiz kalan sözleşmelerimiz var. Bunların hepsi bizim için bir numaralı sorun Hepsinin önceliği aynı Hiçbirisini geri plana atamayız. Biz de zaten bunun için varız. Öz Sağlık İş Sendikamız, bizler, yöneticilerimiz, şube yönetimlerimiz, teşkilatımız bunun için var. Yetkili sendikanın sorumluluğu da bunun için var. Nasıl ki sizler bize güvenip bizimle dava arkadaşlığı yapıyorsunuz, bizimle yol yürüyorsunuz, bu sorunları çözmek de bizlerin görevi. Ek protokoller imzaladık.

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ücretlerde yaşanan erozyonu önlemek için bu EK Protokolleri imzaladık. İlk defa, yürürlükte olan bir sözleşmenin ücret zammını öne çekme başarısı gösteren sendika Öz Sağlık-İş oldu. Biz bunun derdi ile dertlendik, gittik çalıştık, çabaladık, anlattık, izah ettik. Diğer sendikalar bizi izlediler. Talep bile etmediler Ama biz bu sorunu çözüp protokol imzalayınca her başarının sahibinin Çok olması gibi, bunu da sahiplenmeye çalışanlar oldu. Sıkıntı yok, sahiplensinler İşçi zaten görüyor, işçi zaten biliyor. Gereksiz kalabalığı da görüyor, emekçinin derdini, sıkıntısını kendi derdi gibi görenleri de biliyor. Ellerini ovuşturup ayağımızın sekmesi için dua edenleri de görüyor. Sendikal başarılarını bizim muhtemel başarısızlıklarımıza endeksleyip, sevinmeye hazırlananları da görüyor.

Ama Elhamdülillah olmadı olmayacak da… Bizler bu kadar çaba harcarken, bu kadar koşup sağlık ve sosyal hizmet işçisi için en iyisini. en doğrusunu, en güzelini en kazanımlısını talep ederken Rabbim elbette bu çalışmaları boşa çıkarmayacak… Çıkarmadı da… Geçirdiğimiz ara dönemde herkesin gözü üzerimizdeydi. Yalan yanlış bilgilerle insanların kafasını bulandırmaya çalıştılar iftira attılar, yalan söylediler ama biz ne yaptık, Devletimize hukuka güvendik. Adalet duygumuzun örselenmesine izin vermedik. Sabrettik teşkilatımız Sendikasının etrafında kilitlendi daha da güçlenerek çıktık bu süreçten. Birlik ve beraberliğimiz dillere destan oldu ve emeğin en güzel hikayesini sizlerle birlikte yazmaya devam ettik…

“AKILCI, BİLİMSEL, AKADEMİK VE İNSAN MERKEZLİ BİR SENDİKAL ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Demin söyledim ya; 10 yıla 100 yıllık sendikacılık sığdırdık diye çünkü bizim yürüttüğümüz sendikal anlayışın hayalini bile kuramayanlar, sağlık ve sosyal hizmet işçisine suni gündemler, algılar oluşturuyorlar ama biz akılcı, bilimsel, akademik ve insan merkezli bir sendikal anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Sorunlarımıza ilişkin Çalıştaylar, paneller, seminerler düzenliyoruz. Yönetim erkine teklifler öneriler götürüyoruz. Sadece üyemiz için değil, işkolumuzdaki tüm emekçiler için çalışıyoruz, çaba harcıyoruz. Biz biliyoruz ki, sadece üyemiz değil, üyelerimizin çoluk çocuğu ailesi de bize emanet. Acı günü, hüznü, sıkıntısı, mutlu günü sevinci huzuru da bize emanet…Bu depremde de böyle oldu… Bu pandeminin ağır zor şartlarında da böyle oldu.

“MAZLUM VE MAĞDURLAR İÇİN DE BÜYÜK SENDİKAL HEDEFLER ORTAYA KOYDUK”

Tabi biz bunları yaparken mazlum ve mağdurlar için de büyük sendikal hedefler ortaya koyduk. Dedik ki, her mağdurun, her mazlumun Öz Sağlık İş’ten, Hak İş’ten alacağı vardır. Gazze ve Filistin mesela… Dünya tarihinin en büyük soykırımının yaşandığı Gazze için dualarımıza eylemlerimizi kattık, haykırdık meydanlardan, katil devlet İsrail’i lanetledik. Oradaki kardeşlerimizin bir yandan bombalarla katledilmesine, bir yandan açlıkla mücadelesine maddi-manevi yardımda bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Suriye de, dünyanın neresi olursa olsun sırf Müslüman oldukları için cendereye sıkıştırılmış, zulüm gören mazlumların derdini de görmezden gelmedik. Afrika da susuz kalmış bebeler için su kuyusu açtırdık

Henüz savaş başlamadan Gazze’de Fiziksel Engelli yetim çocuklar için bir okul ve rehabilitasyon merkezi yaptırdık. 350 öğrencinin hem eğitim alıp hem tedavi görmelerine imkân açtık Okulumuz eğitime başlamıştı ama savaş yüzünden şimdi eğitim yapılamıyor. Şimdi de 200 Gazzeli aile okulumuza sağınmış yaşam mücadelesi veriyor. Bunların hepsi bizim görevimiz, sorumluluklarımız.

Sendika olarak bu sorumluluklarımızı yerine getirirken, sizlerin bizlere ödemiş olduğunuz aidatlarla yapıyoruz. Bize hep şu eleştiri geliyor, başkanım aidatları düşürseniz, aidatlar yüksek. Biz sizden tam aidat alıp, tam hizmet veriyoruz. Hem sendikal kazanımlar için tam hizmet veriyoruz, hem de sizler adına infak ederek yardımlaşmaya katkı sağlamış oluyoruz. Aidatlarınız Sendikal faaliyetlerin düzgün yürütülmesi adına, şefkat ve merhamet elinizin sadak-i cariyelerle taa oralara, Müslüman mağdur kimsesizlere ulaşmış oluyor. Bugün Şubemiz adına, Sendikamız adına en güzel gün şölenimiz var, heyecanımız var. Demokratik teamüllerin hepsini yerine getirerek gelmiş olduğumuz bir Şube Genel Kurulumuz var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yapılacak seçimlerle oluşacak yönetimlerimize başarılar dilerim. Bizler birlik ve beraberliğimize sahip çıkıp, omuz omuza bu davayı sırtlanıp, mücadelemizi bir ve beraber olarak verirsek Öz Sağlık İş sendikası, bugün de, gelecekte de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en büyük umudu olmaya devam edecektir. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”