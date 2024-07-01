Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaşayan matematik öğretmeni Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce evinin bahçesinde hobi olarak başladığı böğürtlen yetiştiriciliğinde büyük bir başarı elde ediyor.

Başlangıçta 300 kök böğürtlen ile başlayan ve şimdi 3 bin köke kadar çıkan üretimiyle dikkat çeken Açıkgöz, 4 dönümlük alandan yılda 10 tona yakın böğürtlen elde ediyor.

Bu yıl hava koşullarının olumlu etkisiyle 20 gün erken hasada başlayan Açıkgöz, böğürtlenin sağlık faydaları ve lezzetiyle talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bahçede 150 liradan satışa sunulan böğürtlenler, pazara çıkmadan tükeniyor ve vatandaşlar ürünleri kendileri toplayarak alıyor.

Böğürtlenin kanser başta olmak üzere birçok sağlık sorununa faydalı olduğunu belirten Açıkgöz, "Bu yıl verim daha yüksek oldu. Böğürtleni hem meyve olarak hem de reçel ve marmelat olarak tüketebilirsiniz. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu ürünü vatandaşlarımız büyük ilgiyle karşılıyor" dedi.

Atilla Açıkgöz, böğürtlenin yanı sıra kentin tarım ürünlerine alternatif olarak böğürtlen yetiştiriciliğine yönelmelerinin sebebini de şu sözlerle açıkladı: "Önceleri diğer tarım ürünleriyle uğraşıyorduk, ancak böğürtlenin talebi ve sağlık faydaları bizi bu yöne çekti. Şimdi burası, böğürtleni tüm yıl boyunca tüketen ve değer veren insanların buluşma noktası haline geldi."

Meyve toplamak için Açıkgöz'ün bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, burada aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyor ve böğürtlenlerin tadını çıkarıyor. Her yıl daha da genişleyen bu hobi bahçesi, yerel ekonomiye de olumlu katkılarda bulunuyor.