Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olarak yılda 134 türde toplam 10 milyon fidan üretiyor.

Müdürlüğe bağlı Bafra, Vezirköprü ve Yozgat’ın komşuları Çorum, Amasya, Tokat şeflikleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında fidan üretimi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 850 bin fidan üretildi, 2 milyon fidanın ise bakımı yapıldı. Bu süreçte toplam 4 milyon 173 bin TL harcandı. Ayrıca Samsun'daki şefliklerde 2 ton tohum üretimi gerçekleştirildi.

VEZİRKÖPRÜ'DE YABANİ ZEYTİN AŞILAMASI

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği, Saraycık ve Karanar Mahalleleri mevkisinde 11 hektarlık alanda yabani zeytin (delice) aşılaması gerçekleştirdi. Bu çalışma, bölge ormanlarında doğal olarak yetişen gelir getirici orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yapıldı.

ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK PROJELERİ

Orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildi. Süt sığırcılığı projesinde yüzde 38, üretim geliştirme projesinde yüzde 67, arıcılık projesinde yüzde 100 ve tambur projesinde yüzde 45 oranında gerçekleşme sağlandı. Samsun’da bulunan 25 bin dekar defne ormanında yıllık 1.500 ton üretim yapılarak köylülere 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. Ayrıca 2024 yılında Samsun’da 1 adet bal ormanı oluşturulacak ve bu proje için 1 milyon 500 bin TL ödenek ayrıldı.

103 MİLYON 588 BİN TL'LİK DEV YATIRIM

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Samsun’da toplamda 103 milyon 588 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar arasında 21 milyon 509 bin TL'lik ağaçlandırma, 46 milyon 929 bin TL'lik yol yapımı, 12 milyon TL'lik ORKÖY, 19 milyon 550 bin TL'lik fidan üretimi ve 3 milyon 500 bin TL'lik odun dışı çalışmalar yer alıyor.