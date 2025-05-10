10 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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10 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BAHAR ECZANESİ

BAHAR ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. BEHİŞLER CAMİ ARALIĞI SOK.3/E
 03542125806
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

KARSLIOĞLU ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
 03543143434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

EMİN ECZANESİ

 Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A
 03546451142
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

LAVANTA ECZANESİ

LAVANTA ECZANESİ

 Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
 03544682692
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

TAŞKIN ECZANESİ

 OSMAN GAZİ MAH.HASTANE CAD. NO:19
 03547722066
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OKTAY ECZANESİ

OKTAY ECZANESİ

 CUMHURIYET CAD. NO:131
 3544153148
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARSLAN ECZANESİ

ARSLAN ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Bünyamin Gayretli Cad. No:18
 03545168770
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Kaynak: Haber Merkezi