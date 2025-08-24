Kredi kartlarıyla akaryakıt alanlar belli şartlar sağlandığında indirim ve puan elde ediyor. Milyonlarca araç ve kredi kartı kullanıcısı bu avantajları kolluyor.

10 Litreye Yakın Yakıt Bedava

500 liraya kadar, başka bir deyişle yaklaşık 10 litreye kadar indirimler elde ediliyor.

İndirim Sunan Kartlar

Axess kartı olanlar Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kere 900 liralık alım yaptığında 300 lira puan/indirim kazanıyor.

Denizbank Bonus kartı olanlar anlaşmalı istasyonlarda 5 kere 1500 liralık alım yaptığında 500 lira puan/indirim kazanıyor.

Maximum kartla Opet ya da Sunpet istasyonlarından 4 kere 1000 liralık akaryakıt alanlara 250 lira puan/indirim yapılıyor.

Paraf kartla Total ve Moil istasyonlarından 4 kere 1000 liralık akaryakıt alımına 300 lira puan/indirim yapılıyor.

TEB Bonus kartla anlaşmalı istasyonlarda 2000 liralık akaryakıta 250 lira, Troy kartla da 1500 liralık akaryakıt alımına 100 lira puan/indirim veriliyor. Vakıfbank World kartla anlaşmalı istasyonlarda 4 kere 1000 liralık akaryakıt alanlara 225 lira puan/indirim sağlıyor.

Yapı Kredi World Card'a Shell istasyonlarında 4 kere 1000 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim sağlanıyor. Ziraat Bankası Bankkart'a Aytemiz istasyonlarından 4 kere 900 liralık akaryakıt alımına 300 lira, anlaşmalı istasyonlarda 1500 liralık alımlara 100 lira puan/indirim veriyor.