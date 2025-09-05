10 ili kapsayan “İş’te Güvenli Gelecek Tırı” farkındalık programının final buluşması Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İş’te Güvenli Gelecek Tırı" farkındalık programı, 9 ilin ardından Yozgat’ta vatandaşlarla buluştu.

"İş’te Güvenli Gelecek" giydirmeli araç 10 ilde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli tarafından interaktif bilgi oyunları ve çeşitli aktiviteler eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan program hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden aktivitelerle zenginleştirildi. Katılımcılar, interaktif uygulamalarla güvenli yaşam bilincini pekiştirirken, aynı zamanda keyifli vakit geçirme ve çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buluyor.

Etkinlikte, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla yetişkinlere yönelik interaktif bilgi oyunları, çocuklara özel eğitici uygulamalar ve çeşitli hediyeler yer aldı. Yetişkin katılımcılar, "Adım İSG" ve "İSG Bilgi Çarkı" uygulamalarıyla iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri konusunda bilinçlendirildi. Çocuklara yönelik geliştirilen "Sağlık ve Güvenlik Tahtası" oyununda ise güvenli ve tehlikeli davranışların ayırt edilmesi eğlenceli bir şekilde öğretildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar hem bilgilendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Güçleniyor

4-5 Eylül 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler, iki gün boyunca, saat 18.00’dan itibaren ziyaretçilerle buluştu..

Programın amacı; her yaştan bireye ulaşarak güvenli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini güçlendirmek. Etkinliklerde, yetişkinlere özel interaktif deneyimler, çocuklara yönelik eğlenceli oyunlar ve katılımcılar için sürpriz hediyeler yer aldı.

İnteraktif İSG Deneyimleri

Yetişkin katılımcılar, “Adım İSG” ve “İSG Bilgi Çarkı” gibi etkinliklerle iş kazalarının önlenmesi, risklerin tanınması, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri gibi İSG konularında bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Güvenli Yaşam Oyunları

Çocuklar için hazırlanan “Sağlık ve Güvenlik Tahtası” oyunu ile minikler; günlük yaşamda güvenli ve riskli davranışları ayırt etmeyi eğlenceli bir şekilde öğrenirken; dikkat, farkındalık ve doğru karar verebilme becerilerini geliştirdi..

Her yaştan katılımcıya açık olan “İş’te Güvenli Gelecek” etkinlikleri, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlendi.