Meydana gelen trajik olayda, henüz 10 günlük bir bebek, babasının kucağındayken evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Balkonda Facia

Baba B.T., kucağında 10 günlük bebeği G.T. ile birlikte balkona çıktı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle minik bebek, babasının kucağından kayarak 5. kattan beton zemine düştü.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Doktorların tüm çabalarına rağmen 10 günlük bebek G.T. hayatını kaybetti. Olay nedeniyle aile büyük bir acı yaşarken, apartman çevresinde büyük üzüntü hâkim oldu.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bebeğin ölümüne neden olan düşme olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir apartmanın 5. katında yaşandı.