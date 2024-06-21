Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilik yapan Seyit Erol, hububat ekili 10 dönümlük kıraç arazisini badem bahçesine dönüştürdü. Erol, bu girişimi sayesinde yılda 2 ton badem ürünü elde etmeyi hedefliyor.

Seyit Erol, daha önce buğday ve arpa ekimi yaptığı kıraç arazisinde, sulama maliyetleri ve verim düşüklüğü nedeniyle alternatif ürün arayışına girdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda badem yetiştiriciliğine karar veren Erol, 2017 yılında 10 dönümlük arazisini 600 badem fidanı ile buluşturdu. İlk hasadını 2020 yılında gerçekleştiren Erol, yaklaşık 300 kilogram ürün elde etti. Bu yıl ise verimin artmasıyla birlikte 2 ton ürün bekliyor.

Erol, çiftçilikten elde ettiği geliri artırmak amacıyla başladığı badem yetiştiriciliğinde olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Kendi köyünde girişimcilik yapan Erol, “Köyümde çiftçilikle uğraşıyorum, badem bahçesini 2017 yılında kurdum. 2020 yılında 300 kilogram badem aldım. Daha önce burada arpa ve buğday ekiyorduk ama bir şey kazanamıyorduk. Çorak arazi olduğu için badem dikmeye karar verdim. Bu sene verim çok yüksek, yağmurda iyi, bir sıkıntı olmazsa 2 tona yakın ürün almayı düşünüyorum” diye konuştu.

Bahçenin bakımının zahmetli ve masraflı olduğuna da dikkat çeken Erol, “Bahçenin budaması, ilaçlaması çok zahmetli ama yine de ben bu işi severek yapıyorum, hububata göre çok iyi gelir elde ediyorum. Bademin kilogramını geçen sene 100 liradan verdik, bu sene fiyatları daha belli olmadı, duruma göre değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bademin lif, yağ ve protein açısından zengin olduğunu vurgulayan Erol, vatandaşlara her gün bir avuç badem tüketmeleri önerisinde de bulundu.