Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SAFA ECZANESİ
SAFA ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/4
 03545020406
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ASLAN ECZANESİ
ASLAN ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C
 03543143454
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HAYAT ECZANESİ
HAYAT ECZANESİ

 ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
 3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
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07 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 07 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
NİHAN ECZANESİ
NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜNEŞ ECZANESİ
GÜNEŞ ECZANESİ

 BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
 03545024050
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SİBEL ECZANESİ
SİBEL ECZANESİ

 HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:98/D
 03544156611
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
İNCE ECZANESİ
İNCE ECZANESİ

 YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:14
 03545164500
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Kaynak: Haber Merkezi