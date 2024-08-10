Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER