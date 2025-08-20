Sarsıntı, Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova gibi birçok ilde güçlü şekilde hissedildi.

Deprem nedeniyle Sındırgı ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde ise çoğu metruk 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada yaşayan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Ayrıca bölgede yaklaşık 1000’e yakın yapının hasar aldığı bildirildi.

4 Bin Artçı Deprem Meydana Geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından bölgede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Sözbilir, “Ana şokun ardından bölgede yaklaşık 4 bin artçı sarsıntı kaydedildi. Yapılan incelemeler, Sındırgı Fayı üzerinde kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık 10-12 kilometrelik bir kırılma yaşandığını gösteriyor. Deprem aktivitesi yavaş yavaş azalıyor ancak belli dönemlerde ‘deprem fırtınası’ şeklinde artış gösterebilir” dedi.

“Yeni Depremler Olabilir, Ancak 5’i Geçmez”

Prof. Sözbilir, bölgede yeni sarsıntıların yaşanabileceğini, ancak bunların büyüklüğünün sınırlı olacağını vurguladı:

“Gelenbe Fayı, bu kırılmayı doğuya doğru sınırlayan bir bariyer görevi gördü. Ancak bu süreçte Gelenbe Fayı da kendi içinde küçük depremler üretti. Olası enerji transferleriyle Akhisar, Kırkağaç ve Balıkesir çevresinde lokal depremler meydana gelebilir. Ancak bunların büyüklüğü 5’i aşmayacaktır. Dolayısıyla vatandaşların panik yapmaması gerekir.”

“İstanbul’daki Fayları Etkilemez”

Sözbilir, Sındırgı’daki depremin İstanbul ve çevresindeki büyük fay hatlarını etkilemeyeceğini belirtti. Depremin yıkım sınırında olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Depremde sadece 1 bina tamamen yıkıldı, ancak hasar gören bina sayısı 1000’e ulaştı.

Bölgedeki yapı stoku zayıf; kırsal alanlarda yığma yapılar ağır hasar aldı.

Yeni yapılan binalar, özellikle TOKİ konutlarının daha sağlam olduğu gözlendi.

Türkiye genelinde kırsal konutlarda dayanıklılığı artırmak amacıyla çelik desteklerin kullanılması gibi yeni önlemler alınabilir.”