Camilerde ki Yaz Kur’an Kursları başlıyor. Yozgat’ta binlerce öğrenciyi heyecan sardı.

Milyonlarca öğrenciye hitap eden bu kurslar, gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Yozgatlı çocuklar ve gençler için büyük fırsatlar sunan kurslara kayıtlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarına göre, kurslar şu şekilde eğitim verecek:

GÜNDÜZLÜ EĞİTİM

"Başkanlığımız tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacaktır. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 1 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgilerin öğretildiği kurslarımız, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunmaktadır. Bu kurslarımıza kayıtlar 10 Haziran-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir."

YATILI EĞİTİM

Gençlerin ortam öğrenmesine imkân hazırlayan Yatılı Yaz Kur’an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacaktır. Birinci dönem; 1 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, ikinci dönem ise 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kurslarla öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, program sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle desteklenmektedir.

KAYIT TARİHLERİ

Yaz Kur'an Kursları, çocuklar ve gençler için hem dini bilgilerini artırma hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirme fırsatı sunuyor. Kayıt tarihleri ve kurs detayları ile ilgili bilgiler şöyle: Gündüzlü eğitim için kayıtlar 10 Haziran-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Yatılı eğitim için ise birinci dönem kayıtları 27 Mayıs-8 Temmuz 2024, ikinci dönem kayıtları ise 22 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yozgatlı aileler, çocuklarını bu kurslara kaydettirerek, onların dini ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilirler.