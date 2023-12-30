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Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 1 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte, 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okul var mı? sorularının yanıtı...

1 Ocak 2024'e sayılı günler kala vatandaşlar, yılbaşı tatili ile ilgili bilgi almak adına araştırmalara başladı. Öğrenciler ve veliler, 1 Ocak Pazartesi günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okul var mı? sorularının yanıtı...

1 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak bu nedenle de okullar açık olmayacak.

Her yıl olduğu gibi, bu sene de 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geldiği için, bir nevi tatil havasında geçecek.