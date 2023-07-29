Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “e-Duruşma sayesinde avukatlar, bulundukları yerden video konferans ile taraf oldukları hukuk mahkemelerindeki duruşmalara katılabilmektedir. e-Duruşma projesi uygulama yazılımının Adalet Bakanlığı’nın öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmesi ile 223 Milyar 665 Milyon lira tasarruf sağlanmıştır. Hali hazırda ülke genelinde 2646 mahkemede aktif olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar 1 Milyondan fazla e-Duruşma yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

E-Duruşma Nedir?

e-Duruşma sistemi avukatların bulundukları yerlerden online olarak taraf oldukları Hukuk Mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanmış olan sistemdir.

UYAP Avukat Portalı veya CELSE Mobil Uygulaması Duruşma Sorgula menüleri üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra e-Duruşma sisteminin kurulu ve aktif olduğu mahkemelere(e-Duruşma Haritası) "e-Duruşma" talebi gönderilebilecektir. Başkan/Hakim tarafından talep değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda duruşma saatinde e-Duruşma yapılabilecektir.

Duruşma saati geldiğinde Avukat Portal/CELSE üzerinde Duruşma Sorgulama menüsünde ilgili duruşma kaydında “Duruşmaya Katıl” butonu aktif olacaktır. Bu durumda e-duruşma talebi onaylanmış avukatlar duruşmaya dahil olabilecektir.

Avukat Portal/CELSE üzerindeki Duruşma Takip uygulaması üzerinden avukatlar kendi duruşmalarına kaç duruşma kaldığını takip edebilmektedir.

e-Duruşma sistemine katılabilmek için minimum 8MBit ortak kullanım olmayan internet bağlantısı, mikrofon, kamera, Windows 10 işletim sistemi ve güncel Google Chrome web tarayıcısı kullanılması gerekmektedir.

İnternet bağlantısının farklı cihazlar tarafından kullanılmaması, herhangi bir download işleminin yapılmaması duruşma sırasında bağlantı kaynaklı sorunların önüne geçecektir. Ayrıca kablosuz bağlantı kullanımı internet bağlantı hızında düşme veya kopmalara sebebiyet verdiğinden kablolu bağlantı kullanılması kablosuz bağlantıda yaşanan kopma, hız düşme vb. sorunları engelleyecektir. Haber Merkezi