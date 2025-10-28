OpenAI, ChatGPT kullanıcıları arasında mani, psikoz veya intihar düşünceleri gibi olası ruh sağlığı krizlerine işaret eden belirtiler gösteren kişilerin sayısına dair yeni tahminlerini bildirdi.

Verilere göre haftada tahminen 1 milyon 200 bin kişi, ChatGPT ile intihar etmeyi planladığını ima eden konuşmalar sürdürüyor.

Şirket, kullanıcıların yüzde 0,15’inin, “intihar planı ya da niyetiyle ilgili açık göstergeler içeren mesajlar” gönderdiğini ifade etti.

Bu ayın başlarında, OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını tahmin ettiğini söylemişti.

Teknoloji devi, risk altındaki kişileri kriz hatlarına yönlendirmeyi amaçladığını belirtse de bazı nadir durumlarda modelin bu hassas anlarda beklenen şekilde davranmadığını kabul etti.

ABD'de ağustos ayında, 16 yaşındaki Adam Raine'nin ailesi, oğullarının ölümünden ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye dava açtı. Aile, yapay zekânın oğullarına “intihar yöntemlerini araştırmada aktif olarak yardımcı olduğunu” ve ailesine bırakmak üzere bir not yazmayı teklif ettiğini iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre, genç çocuk ölmeden birkaç saat önce, planladığı intiharı gösteren bir fotoğraf yükledi ve planın işe yarayıp yaramayacağını sorduğunda, ChatGPT ona planı “geliştirmesi” için yardım teklif etti.