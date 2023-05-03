Program kapsamında Yozgat genelinde faaliyet gösteren 50 Amatör Spor Kulübüne 1 milyon 185 bin lira nakdi yardımın yanı sıra ayni yardım olarak spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve amatör spor yöneticileri katılım sağladı.

“54 KULÜBÜ YARDIM YAPILDI”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, dağıtım töreninde konuştu.

Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Parlak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat’ta bulunan bütün amatör kulüplere ayni ve nakdi yardım programı düzenlendi. Toplamda ilçelerimizle birlikte 54 kulübümüze 1 milyon 250 bin lira nakdi sayardım sağlandı. Ayrıca tüm kulüplerime çamlıma yeleği, top ve yağmurluk gibi bütün ihtiyaçları karşılandı. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir