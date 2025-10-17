Bir iş yerine düzenlenen baskında bin 200 kilogram sağlıksız et ve tavuk ürünü imha edildi, 3 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde uygulanan operasyon, halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalını ortaya çıkardı. İlçedeki bir iş yerinde yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.